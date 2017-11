Litro de leite vale ingresso do zoológico de Goiânia no feriado de Proclamação da República

Nesta quarta-feira (15), durante o feriado de Proclamação da República, os visitantes do Zoológico de Goiânia terão uma experiência diferente. A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) realiza a campanha de solidariedade 'Doe Amor, Doe Leite', com a troca de 1 litro de leite em caixinha por uma entrada inteira. As atividades ocorrem das 8h às 17h.

Esta promoção é válida apenas para esse dia e os alimentos não podem ser trocados por meia-entrada. Para quem não trocar o ingresso, o preço da entrada inteira na bilheteria do Zoo é de R$ 5.

A programação visa arrecadar leite para idosos, crianças e pessoas em vulnerabilidade social atendidas pela Semas. Além de contemplar os animais, quem for ao parque nesta data terá a oportunidade de participar de diversas outras atividades, como pula-pula, futebol de sabão, tobogã, piscina de bolinha, pipoca e crepe e a liga dos super heróis.

Além dessas atividades a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), levará a Lona Interativa - onde crianças participam de forma interativa em um grande tabuleiro de jogo, jogando os dados e avançando etapas.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) participará com os Contadores de História e o pinta-caras. Para o titular da Semas, Dr. Robson Azevedo, essa é uma boa oportunidade de levar toda a família para uma opção de lazer que normalmente teria um custo mais elevado e ainda contribuir com a alimentação de outras famílias.

Serviço

Local: Parque Zoológico de Goiânia - Alameda das Rosas, s/n - Setor Oeste, Goiânia.