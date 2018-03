Literatura sem solenidades

Com uma experiência menos prazerosa do que imaginava, o estudante de Letras Rafael Castro, 19 anos, chegou a metade do curso beirando o desânimo. “A literatura estudada inicialmente é pesada e mais clássica. Sinto que o ato de ler, dentro da academia, é voltado para as matérias e que faltam projetos que estimulem a leitura ou que mostrem que ela pode existir sem tanta complexidade”, defende. Rafael também entende que há pouco incentivo para atividades fora da grade regular de aulas, como a formação de grupos de estudos ou de leituras. “Me apaixonei pela leitura assim. Quando eu era criança ganhei de um tio a assinatura da revistinha Turma da Mônica Jovem e descobri que ler podia ser fácil e prazeroso”, relembra.

Foi aí que ele decidiu tirar do papel o Fórum Literário, projeto com o qual queria estimular as pessoas a conhecerem obras novas, mais contemporâneas e cuja linguagem são mais acessíveis. O primeiro passo foi dado em 2006 com a criação de um perfil no Instagram onde o estudante postava pequenas resenhas e dicas de livros. Com os seguidores, ele criou um clube voltado para a discussão da literatura em geral e que leva o mesmo nome do projeto. Os encontros acontecem trimestralmente, na livraria Leitura, e a cada vez que o grupo, com cerca de 40 pessoas, se reúne uma lista generosa de títulos são debatidos.