Liquidificador sonoro no Complexo Estúdio e Pub

Mistura de inferninho sonoro com o estúdio de música, o Complexo Pub abre seu portão, às 21 horas, nesta quarta-feira, para o projeto Alto Astral, que mescla diferentes ritmos sonoros com experiência da arte urbana. Em clima animado de última semana do ano, os DJs Bruno Caveira (foto) e Sabará tocam os melhores hits do samba, cúmbia, afrobeat e forró. O Complexo fica na Rua 07, no Centro de Goiânia, ao lado do Pathernon Center. A entrada custa R$ 5. Numa mixagem de cores e frequências, a casa recebeu no último mês artistas para executar painéis inéditos de diferentes suportes e formatos. Os ilustradores que participaram do projeto foram: Itty, Mateus Dutra, Renato Reno e Dojla (Bicicleta sem Freio) e André Morbeck. “A proposta é colocar o público em um processo de imersão. O Complexo é uma forma de viver um outro lado da música”, explica o proprietário Braz Torres.