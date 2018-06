Magazine Limites da imagem

Uma cena de fuga da prisão ilustrada paralelamente com uma inserção de Carlitos Presidiário (1917), de Charles Chaplin. Em Limite (1931), o artista Mário Peixoto apresenta uma espécie de “filme no filme”. Para muitos pesquisadores, a obra é um dos primeiros experimentos feitos no cinema nacional, que fala sobre a passagem do tempo e a condição humana. Em um pequeno barc...