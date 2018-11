Magazine Liberdade, liberdade

Exposições de arte, drinques autorais, comidinhas gostosas, shows de música, debates sobre cultura. Na Casa Liberté vale tudo. Localizada na Rua 19, ao lado do Colégio Lyceu, a residência funcionou durante muitos anos como a unidade do Sesc Idosos, até que ficou parada e, há quase dois meses, abre as portas para um coletivo cultural. Encabeçado pelo jornalista e prod...