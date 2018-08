Magazine Letras ousadas marcarão show de Wanessa Camargo neste sábado em Goiânia Depois de uma rápida passagem pelo sertanejo, Wanessa Camargo, que faz show hoje em Goiânia, está de volta ao pop para tentar reconquistar seu público

A reação do público não foi das melhores. De surpresa, Wanessa – que tinha tirado o Camargo do nome artístico para posteriormente recolocá-lo – lançou em 2016 um álbum sertanejo. A cantora, que tem show agendado neste sábado (01) em Goiânia na Roxy, a partir das 23 horas, mirou com vontade na onda do feminejo, o sertanejo feminino, que fez bombar nomes como Marília ...