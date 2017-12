Lembrança romântica

A assistente social Alexandra Machado Costa, 50 anos, não imaginava que iria se engajar tanto pela ocupação dos locais culturais e recreativos quando, ainda jovem, acompanhava a irmã nas noites de discoteca do Jóquei. “Eu matava aula para ir ao clube. Até hoje dou risada quando me lembro de uma vez que meu pai foi me buscar e eu estava aos beijos com um amigo. Me escondi na rampa, mas depois confessei”, se explica. As idas ao Jóquei contribuíram muito para que Alexandra se tornasse uma apaixonada pelo Centro e escrevesse um projeto de revitalização para o bairro. “O Jóquei era meu espaço de lazer, minha fonte de vitamina D. Ele contribuiu diretamente para a minha qualidade de vida, tanto na parte física quanto na emocional, intelectual e social. O clube me ensinou a ter consciência coletiva.”