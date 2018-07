Magazine Lembra do Chucky? Brinquedo Assassino ganhará novo filme no cinema Nova versão deve contar com os mesmos produtores de It: A Coisa

Os fãs do boneco Chucky, o Brinquedo Assassino, podem começar a ficar animados com um possível remake do 'clássico' do terror mais de três décadas após sua estreia. O site The Hollywood Reporter indica que o filme, lançado originalmente em 1988, deve ganhar um remake feito pelos produtores do filme It: A Coisa, David Katzenberg e Seth Grahame-Smith. O longa e...