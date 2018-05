Magazine Lei de Acesso à Informação e situação dos Cais foram temas do Happy Hour da Notícia Confira os temas e o debate dos jornalistas do POPULAR e leitores pelo Facebook

O Happy Hour da Notícia, programa de debate do POPULAR, desta sexta-feira (18) trouxe os assuntos que mais movimentaram os jornalistas durante a semana. A editoria de Magazine abordou a vaquinha online para tentar manter o Instituto José Mendonça Teles, para ilustrar as dificuldades em preservar e valorizar a cultura goiana. Já a equipe de Fotografia selecionou as fot...