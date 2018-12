Magazine Laura Alves Nogueira vence o concurso Novos Talentos Kids! Premiação ocorreu neste sábado (1º) e foi transmitido ao vivo pela TV Anhanguera, com participação dos artistas Felipe Araújo e da dupla Israel e Rodolfo

A cantora Laura Alves Nogueira, de 11 anos, foi a grande campeã do primeiro concurso Novos Talentos Kids!, promovido pela TV Anhanguera e pelo G1 Goiás. A transmissão ao vivo da premiação ocorreu neste sábado (1º), no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, em Goiânia. Com a segunda colocação ficou o único representante masculino na grande final, Victor Hugo Mendes, de 13 ...