Magazine Lar das Crianças organiza almoço em Goiânia para manutenção de serviços Instituição ampara e educa gratuitamente cerca de 60 meninas que estão em situação de vulnerabilidade social

O Lar das Crianças Pai Joaquim, no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, prepara sua tradicional feijoada, que já é realizada há 15 anos, para este domingo (20). O almoço acontece na sede da instituição, entre 12h e 15h, no valor de R$ 25 por pessoa. A instituição assistencial ampara e educa gratuitamente cerca de 60 meninas, com idade entre 4 e 14 anos e que estão ...