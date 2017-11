Lana Del Rey irá vender vestidos usados em shows

Os fãs de Lana Del Rey agora terão a oportunidade de usar peças de roupa que já foram da cantora. Conhecida por seus looks fashionistas, ela anunciou nesta quarta-feira, 22, que irá vender alguns de seus vestidos que já foram usados em shows, junto com as peças de merchandising de sua nova turnê.



“Metade da loja será de vestidos vintages e feitos sob medida, que usei ao longo da vida”, escreveu a cantora em post no Instagram. “Desculpe meninos, mas são apenas vestidos de festa”. Nas fotos publicadas, ela mostrou 5 vestidos, que representam bem o estilo de Lana: três minis - um branco e dois estampados -, e dois mídis, ambos com gola alta.

POP UPS🍒 Uma publicação compartilhada por Lana Del Rey (@lanadelrey) em Nov 22, 2017 às 5:00 PST