Magazine Lançamentos românticos para assistir na Netflix em julho Você gosta de filmes românticos? De acordo com a Netflix, cerca de 80 milhões de pessoas assistiram ao menos uma história de amor na plataforma ao longo do último ano, o que representa dois terços de sua audiência global. Confira a seguir algumas dicas para curtir o clima de romance na Netflix

A Barraca do Beijo Um dos lançamentos com mais destaque do gênero na plataforma, o filme retrata a história da jovem Elle, que acaba se apaixonando e se envolvendo com o irmão de seu melhor amigo – algo que pode colocar sua amizade em risco. Alex Strangelove Prestes a perder a virgindade, Alex vê os rumos de sua vida mudarem quando conhece Elliot, jovem ...