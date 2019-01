Magazine Lançamentos celebram 90º aniversário

Mesmo sem uma aventura inédita há décadas, a criação máxima do belga Hergé continua em alta. Com mais de 250 milhões de livros de quadrinhos de Tintim, os 90 anos do personagem estão sendo celebrado durante todo o ano. A Moulinsart, gerenciadora do acervo de Hergé, também conhecida como Fundação Hergé, vai relançar uma edição digital de Tintim no Congo remasterizada em...