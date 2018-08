Magazine Lançado há menos de um ano, jogo on-line Fortnite tornou-se um fenômeno pop e bilionário O jogo roubou a cena na final da Copa do Mundo, quando o atacante da França comemorou com uma das coreografias de vitória do game

Quarenta milhões de usuários e mais de US$ 1,3 bilhão em receitas vindos de um único produto, recém-chegado ao mercado. Se fosse uma empresa, possivelmente seria a startup do ano. Mas trata-se de Fortnite, jogo on-line que virou a maior febre dos videogames nos últimos tempos. Criado pela veterana Epic Games, responsável por sucessos como Gears of War, o game ...