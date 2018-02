Lady Bird: A Hora de Voar é estreia de peso nos cinemas

Cultuada por protagonismos cheio de camadas em histórias que poderiam ser de qualquer espectador, a cineasta e atriz Greta Gerwig ficou conhecida pelo público depois de viver a personagem que dá nome ao filme Frances Ha (2012), de Noah Baumbach. Antes disso, a americana com descendência alemã integraria o elenco de Para Roma com Amor (2012), de Woody Allen. Com o passar dos anos, Greta ainda se destacaria em Mistress America (2015), Jackie (2016), e agora, volta aos holofotes com Lady Bird: A Hora de Voar, que chega nesta quinta (15) às salas de cinema..

Escrito e dirigido por Gerwig, Lady Bird é um dos filmes mais benquistos para levar as cinco principais estatuetas do Oscar no qual concorre: melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor diretor e melhor roteiro original. O sucesso da produção se justifica, em parte, por sua história acorrentada aos anseios e desejos da geração millennials. Como uma ode a Sacramento, cidade natal da diretora, na Califórnia, a obra embarca numa jornada sobre amadurecimento, da adolescência ao início da juventude, e a relação calorosa entre mãe e filha.

Trata-se da primeira vez que Greta assume as funções de roteirista e diretora sozinha, o que só comprova a capacidade da cineasta em criar proximidade com o espectador. O público se reconhece nos papéis de Lady Bird. O resultado é uma provocante identificação com a história e a trajetória de mãe e filha, Marion (Laurie Metcalf) e a inconstante Christine McPherson (Saoirse Ronan). A produção apresenta a repentina e sofrida chegada da vida adulta, amadurecimento, em diálogos cheios de realismo.

Gerwig já habitava o cinema indie há tempos. A profissional ficou conhecida pelo seu envolvimento com o movimento cinematográfico nova-iorquino Mumblecore (na tradução livre, Geração do Resmungo), ilustrado por locações caseiras, atores não profissionais, com narrativas sem script algum: forma solta e falas de improviso. A cineasta ainda guarda muito do movimento em suas referências na direção. É possível ver atuações livres e improviso, o que coloca em cheque as grandes interpretações das atrizes Laurie Metcalf e Saiorse Ronan, que concorrem ao Oscar.

Enquanto a protagonista Christine sonha alto, a mãe Marion teme que a filha se frustre ou se engane em suas decisões. Entre discussões, as diferenças fazem com que a menina duvide do amor materno. Ao mesmo tempo, os outros personagens da trama caem na caricatura: a patricinha popular, o garoto bonito, o esquisitão, a amiga gordinha retraída. No fim, o espectador parece voltar ao tempo até os anos de colégio, quando medo, anseios e sonhos se embaralhavam numa só vontade.