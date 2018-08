Magazine Laboratório de roteiros de festival de curtas está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais, parte da programação da 18ª Goiânia Mostra Curtas. Composta por quatro módulos distintos de consultorias individuais de roteiros, com duração de duas horas, os interessados em participar devem se inscrever pelo site do festival até dia 31. As consultorias serão realizadas nos dias 4 e 5 de outub...