Magazine Lázaro Ramos comanda game show que ativa memória afetiva ao relembrar décadas passadas Programa 'Os Melhores Anos das Nossas Vidas', que estreia nesta quinta (11), na Globo, traz para a competição os universos relacionados aos anos 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000

Com a carreira de ator já consolidada, Lázaro Ramos chegou a um ponto da vida em que se permite avançar para outras áreas. Foi assim na literatura - o que lhe rendeu elogios a seus dois livros infantis e também a Na Minha Pele. É assim como apresentador - passando pelo programa Espelho, que comanda há 13 anos no Canal Brasil, e Lazinho Com Você, na Globo. E, agora, e...