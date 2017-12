“Lá fora somos mais um” diz Alok

A profissão de DJ ainda sofre preconceito? Você já sofreu?

Hoje em dia não sofro, mas antigamente, sim. As pessoas não viam a profissão como algo sólido e isso mudou muito.

O DJ brasileiro é mais valorizado fora do Brasil?

O DJ brasileiro é mais valorizado no Brasil, pois lá fora somos mais um. A concorrência de lá é muito ampla.

Como você encara as cobranças depois do sucesso?

Eu já aprendi a lidar com as cobranças. Então, eu compreendo e lido com muita paciência. Não é sempre que vou acertar, mas trabalho sempre por isso. Sou bem tranquilo em lidar com isso.

Qual a importância da sua família na sua carreira?

A música faz parte da minha vida desde sempre, pois meus pais são DJs e me inspiraram todo dia. Sempre foi muito natural a forma que aprendi e me identifiquei.