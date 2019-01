Magazine King Crimson vem ao Brasil pela primeira vez no Rock in Rio 2019 Banda britânica de rock progressivo encerra o Palco Sunset do festival no dia 6 de outubro

A primeira apresentação do King Crimson no Brasil está marcada para o dia 6 de outubro: a banda encerra a programação do Palco Sunset do Rock in Rio no último dia do evento deste ano. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. A venda dos ingressos p...