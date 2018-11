Magazine Kim Kardashian revela que estava sob efeito de ecstasy durante ‘sex tape’ A empresária afirmou também que utilizou o entorpecente durante seu primeiro casamento

A empresária Kim Kardashian afirmou que estava sob efeito de ecstasy quando gravou a ‘sex tape’ (vídeo de sexo, em português) que a deixou famosa. A revelação foi feita para Scott Disick, ex-cunhado de Kim, e Kendall Jenner, sua irmã, durante um episódio de Keeping Up With The Kardashians. “Todo mundo sabe disso. Minha mandíbula estava t...