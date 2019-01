Magazine Kevin Spacey se declara inocente em audiência sobre abuso sexual Desde que estourou o escândalo, o ator foi demitido de "House of Cards" e desapareceu da mídia

O ator norte-americano Kevin Spacey se declarou inocente em audiência realizada nesta segunda-feira (7) na cidade de Nantucket, no estado norte-americano de Massachussets. Pesa sobre o astro da premiada série "House of Cards" uma acusação de abuso sexual a um jovem de 18 anos quando ele ainda era menor de idade, em 2016. O juiz Thomas Barrett agendou uma no...