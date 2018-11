Magazine Kendrick Lamar e goianos do Carne Doce estão confirmados no Lollapalooza Brasil 2019; veja o line-up Rapper americano é a principal novidade que o festival traz ao Brasil nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019; Arctic Monkeys, Tribalistas, Post Malone, Lenny Kravitz e Sam Smith são outras atrações anunciadas

Kendrick Lamar é a principal novidade do Lollapalooza para 2019: o rapper americano foi confirmado no line-up do festival, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Os outros dois headliners são o Arctic Monkeys e os Tribalistas — pela primeira vez o evento coloca um grupo ou artista brasileiro como uma das principais atrações. Post Malone, Lenny Kravitz,...