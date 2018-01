Kate Middleton corta cabelo e doa para crianças com câncer

Após adotar o corte long bob, com fios um pouco a baixo do ombro, em agosto, Kate Middleton doou seu cabelo para a instituição britânica Little Princess Trust, que confecciona perucas para crianças com câncer.

A ideia foi de seu cabelereiro Joey Wheeler, que após demorar quatro meses para convencer a Duquesa de Cambridge a cortar os fios mais do que o habitual, achou que seria uma boa ideia fazer algo proveitoso com aqueles fios.

Segundo o jornal britânico Express, ela manteve segredo sobre a ação desde então, e enviou os 18 centímetros de cabelo cortados usando o nome de outra pessoa.