Karol Conka e projeto carioca 'Eu Amo Baile Funk' animam congresso da Ubes em Goiânia

O projeto carioca 'Eu Amo Baile Funk', composto, entre outros, pela MC Pocahontas, o DJ Grandmaster Rafael e dançarinos, e a cantora curitibana Karol Conka se apresentam nesta quinta-feira (30), e sexta-feira (1), respectivamente, durante o 42º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que acontece de hoje (29), até sábado (2), na Praça Universitária Honestino Guimarães, em Goiânia. Os shows são abertos à toda população.

No show, Karol apresentará as músicas de seu primeiro disco, “Batuque Freak” (2013) e também e também algumas faixas de seu próximo trabalho, “Ambulante” em fase de finalização e que será lançado em 2018.

O congresso também terá espaços de discussões sobre a cultura e o lançamento do Circus (Circuito de Cultura Secundarista), projeto nacional da Ubes voltado a essa área. Haverá debates com a participação da atriz e diretora de cinema Ana Petta, do rapper Flávio Renegado e do representante da Liga do Funk Bruno Ramos.



Serviço

Outras informações: www.ubes.org.br

Inscrição: http://inscricao.congressodaubes.org.br