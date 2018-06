Magazine Kanye West fala a canal do Youtube sobre saúde mental e sobre seu novo álbum "Eu nunca havia sido diagnosticado e eu tinha 39 anos", falou

Kanye West lançou seu álbum YE há alguns dias, em meio a polêmicas por conta de suas publicação recentes no Twitter sobre racismo e sobre o presidente norte-americano Donald Trump. Seus comentários, inclusive, levantaram em muitos a hipótese de que ele estaria com problemas mentais. Em entrevista ao canal Big Boy TV no YouTube, Kanye falou sobre a questão: "Eu s...