Magazine K-beauty, ritual asiático de cuidados com a pele, vem ganhando adeptas no Brasil Quem segue à risca a rotina metódica garante que ressignificou a relação com o espelho

Celebridades famosas por ficarem ainda mais bonitas com a “cara lavada” garantem que o segredo é uma boa esfoliação. Maquiadores juram de pés juntos que a hidratação é meio caminho andado para uma make arrasa quarteirão. Dermatologistas acreditam ser impossível conquistar a pele perfeita sem fazer do filtro solar um fiel companheiro do dia a dia. Popularizado pela...