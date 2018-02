Justiça em três atos

A atriz Frances McDormand volta às telonas com toda força na pele de uma mãe atormentada no filme Três Anúncios para um Crime, que estreia nesta quinta nos cinemas. A produção, que concorre a sete Oscars, incluindo melhor filme, melhor roteiro original e melhor atriz, conta a história da Mildred Hayes, que teve a filha brutalmente assassinada e o criminoso nunca foi encontrado pela polícia. É quando ela percebe que o caso foi deixado de lado pela autoridade local. A protagonista então aluga três outdoors em uma estrada abandonada onde exige justiça do xerife Bill Willoughby (Woody Harrelson).

Três Anúncios para um Crime é dirigido por Martin McDonagh, premiado no Oscar de 2006 por seu curta Six Shooter. O cineasta agora volta aos cinemas com um drama capaz de trazer fragmentos do humor e o delírio da ação inusitada a uma história sobre uma mãe desesperada e que não engole a injustiça submetida. A trama acompanha a impertinência de uma mulher que lida com os latentes questionamentos sobre os responsáveis pela trágica morte de sua filha adolescente.

Enquanto Mildred trava um conflito duro com a polícia da pequena cidade de Ebbing, a personagem vai se tornando uma mulher mais forte, vítima de circunstâncias da violência cotidiana. Filme de uma atriz só, Frances McDormand dá um show de protagonismo numa atuação que expira na tela, com rápidas explosões de dor em falas angustiantes ao lado de profundos e angustiantes choros.