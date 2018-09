Magazine Juraíldes da Cruz lança novo disco falando sobre violência contra a mulher O álbum, 11ª de sua carreira será lançado nesta terça-feira (25), às 20 horas

O título do disco vai direto ao ponto e manda o recado na lata: Nem com uma Flor. No novo trabalho, o cantor Juraíldes da Cruz, de 60 anos, faz um alerta em forma de poesia para situações de violência contra a mulher, triste realidade presente desde muito tempo na sociedade. O álbum, 11ª da carreira de uma das vozes mais importantes da música popular goiana, será l...