Jumanji: Bem-vindo à Selva homenageia filme original

Ao invés do jogo de tabuleiro, um videogame popular dos anos 1980. No lugar de animais e paisagens naturais que invadem o mundo real, uma viagem à selva inabitada. Sucesso da década de 1990, o filme Jumanji ganha uma sequência moderna baseada no livro infantil de 1982, escrito e ilustrado pelo artista Chris Van Allsburg. Com uma roupagem contemporânea e referência ao filme Clube dos Cinco, do diretor John Hughes, o longa estreia hoje nos cinemas de todo o País.

Junção de aventura na selva com comédia, a nova produção de Jumanji flerta com os jogos de aventura típicos dos videogames populares surgidos em 1980, a exemplo de Atari, Nintendo e Sega Mega Drive. A produção conta a história de quatro jovens que devem limpar o porão da escola depois de ficarem na detenção por diferentes motivos. Os adolescentes encontram um jogo e decidem ligá-lo, até que são levados para dentro da televisão.

No jogo, no reino Jumanji, são transformados em seus avatares: cada um com característica própria, como força, inteligência, beleza, capacidade de luta e esperteza. É aí que o filme se firma no gênero da comédia. Os papéis de cada personagem se invertem: os nerds da vida real se tornam os heróis lutadores, a garota mais bonita da escola entra na pele de um cartógrafo gordinho e o atleta encrenqueiro é renegado ao biólogo pesquisador mais fraco do jogo. O elenco é composto por nomes como Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas e Alex Wolff.

Os jovens devem se unir e usar as habilidades especiais para salvarem o mundo do vilão Van Pelt (Bobby Cannavale). Com um roteiro que flerta com o original de 1995, dirigido por Joe Johnston e estrelado por Robin Williams, todos os eventos da nova obra prestam uma homenagem ao antecessor. Por um momento, o espectador vai pensar: eu já assisti a essa cena antes. A proposta, conforme avisou o diretor no lançamento nos Estados Unidos, é que o público se sinta dentro da produção passada, mas com arranjos cinematográficos e técnicos 20 anos depois.

Como toda a história se passa dentro de um jogo de videogame, há espaços para exageros, numa comédia que critica os estereótipos dos games, a exemplo da hipersexualização de personagens femininos. O filme também abre uma brecha para uma sessão nostalgia aos clássicos e atmosfera da década de 1990, para atrair o público mais velho que teve contato com Jumanji na época, e tentar incorporar um espectador jovem, que pode não ter visto a obra original, mas que se sente atraído pela narrativa.