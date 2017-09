Juca Mole e Ana Banana estão em espetáculo sobre meio ambiente

O grupo de teatro Zabriskie apresenta, neste sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro, o espetáculo infantil Na Floresta Brejaúva (foto). O texto destaca novas aventuras dos palhaços Juca Mole e Ana Banana. Em um lugar árido e quente, onde antes foi uma floresta chamada Brejaúva, os animais têm uma importante missão. Com ajuda da plateia, Juca Mole e Ana Banana precisam descobrir o nome da fruta que dá na única árvore que há. A sua semente é mágica e, se semeada com amor, pode salvar a vida daquele lugar. A duração do espetáculo é de cerca de 60 minutos. Classificação: livre. Preço: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.