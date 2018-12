Magazine Jovens artistas goianos abrem exposição Um Corpo no Ar Pronto Pra Fazer Barulho Em exibição obras de Hélio Tafner, Lina Cruvinel, Benedito Ferreira, Manuela Costa, Wander von Wander, Carlos Monaretta, Ana Flávia Maru e outros

Depois de oito meses de encontros, pesquisa e de produção, 11 jovens artistas goianos vão mostrar o resultado da experiência na exposição Um Corpo no Ar Pronto Pra Fazer Barulho. A abertura será nesta sexta-feira, às 20 horas, na Galeria D.J Oliveira, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A coletiva fica em cartaz até...