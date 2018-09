Magazine Jornalistas lançam biografia de Nestor Mota, precursor da ioga em Goiás Carla Lacerda e Dalvina Nogueira apresentam em obra a história do homem que trouxe a prática milenar indiana para o sertão goiano

A trajetória do professor Nestor Mota é revivida no livro O Gandhi do Cerrado, que será lançado nesta sexta-feira, às 19h30, no Salão Gercina Borges, Palácio das Esmeraldas. Biografado, familiares, ex-alunos, alunos, amigos e as autoras, Carla Lacerda e Dalvina Nogueira, recebem interessados em conhecer a obra e receber autógrafos durante o lançamento. A entrad...