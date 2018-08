Magazine Jornalistas lançam 2ª edição do livro Sobreviventes do Césio 137 Obra contém novos depoimentos de vítimas com informações exclusivas daquele que é considerado o maior acidente radioativo em área urbana do mundo, ocorrida em Goiânia

Publicado originalmente em 2007, o livro Sobreviventes do Césio 137, escrito pela jornalista Carla Lacerda, ganha segunda edição, pelo selo Eclea da Nega Lilu Editora, com colaboração do jornalista Yago Sales. O livro contém informações exclusivas de vítimas daquele que é considerado o maior acidente radioativo em área urbana do mundo, ocorrido em Goiânia em 1...