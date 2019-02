Magazine Jornalistas do POPULAR realizam oficina no evento

Na quinta-feira, dia 14, os jornalistas do POPULAR Rogério Borges e André Rodrigues falam, dentro da programação do Leitura & Resistência, sobre as possibilidades criativas de diálogo entre narrativas jornalísticas e imagens. A oficina ocorre entre 14 e 17 horas no Centro Cultural UFG, que fica na Avenida Universitária, nº 1533, Setor Universitário. Assinantes do jorn...