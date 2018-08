Magazine Jornalista Nériton Ribeiro lança a ficção 'A Esperança por um Fio' Esse é o quarto livro lançado por ele

O jornalista Nériton Ribeiro (foto) lança, nesta terça-feira (14), às 20 horas, seu quarto livro, A Esperança por um Fio, um romance em que mescla ficção com fatos históricos. O lançamento será realizado na Sala Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, em sessão de autógrafos com o autor. A obra volta a um dos mais turbulentos períodos da história recente br...