Magazine Jornal Anhanguera estreia novo cenário nesta segunda Repaginado, telejornal da TV Anhanguera terá espaço mais amplo, interativo e novidade na bancada

O Jornal Anhanguera, em suas primeira e segunda edições, estreia hoje um novo cenário, mais moderno, tecnológico e integrado, sem abrir mão do compromisso de sempre: levar ao telespectador goiano as informações mais importantes do dia, com isenção, apuração e agilidade. A nova configuração acompanha o mesmo padrão cenográfico já implementado por outros telejor...