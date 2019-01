Magazine Jornada Dragon Ball ganha mais um capítulo nos cinemas Novo longa da série japonesa, dirigido por Tatsuya Nagamine, apresenta o personagem Broly, que foi citado há 25 anos no filme Dragon Ball Z: O Poder Invencível

Com obra original, roteiro e design de personagens assinado pelo mestre dos mangás Akira Toriyama, Dragon Ball Super Broly estreia nesta quinta (3) nos cinemas. Uma das franquias japonesas mais famosas de todo o mundo, as aventuras do personagem Goku – que nasceu no mangá, tornou-se desenho animado e depois filme – são passadas de geração em geração que se jogam em jornad...