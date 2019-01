Magazine Jorge confirma fim do casamento e pede respeito: “Não nos tornamos inimigos” O sertanejo explicou que o casal está separado desde dezembro de 2018, após um casamento de sete anos

O cantor sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, confirmou o fim do seu casamento com a empresária Ina Freitas na noite dessa segunda-feira (21). “Infelizmente nossa convivência enquanto casal nos levou a isso”, escreveu o cantor. Sem dar detalhes sobre os motivos da separação, Jorge explicou que o casal não está mais junto desde dezembro de 2018. O cantor e a empr...