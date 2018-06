Magazine Joias de princesa Diana serão divididas entre Meghan e Kate, diz site Especialista em joias da realeza considera que a família real estava esperando os netos se casarem para fazer a partilha

É possível que as joias da princesa Diana sejam mais vistas de agora em diante, seja nos pulsos, pescoço, dedos e orelhas de Meghan Markle ou de Kate Middleton. Segundo Ella Kay, especialista em joias da realeza e que escreve sobre o tema no blog The Court Jeweller, a família real estava esperando William e Harry se casarem para, então, partilhar a herança com a...