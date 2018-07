Magazine Johnny Depp é processado por agredir assistente de produção Segundo Greg Brooks, Depp o agrediu após ter sido avisado que as filmagens do longta City of Lies teriam que ser encerradas pela noite

O ator norte-americano Johnny Depp está sendo processado por um assistente de produção que alega ter sido ofendido e levado dois socos de Depp no set de filmagens do longa City of Lies, em abril de 2017. Segundo Greg Brooks, Depp o agrediu após ter sido avisado que as filmagens teriam que ser encerradas pela noite. No processo, Brooks disse que o diretor do filme Br...