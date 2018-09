Magazine John Legend ganha um Emmy e entra para o time de maiores vencedores de Hollywood A 70ª cerimônia anual do Primetime Creative Arts Emmy foi realizada em duas noites no fim de semana, nos dias 8 e 9 de setembro

A versão da NBC para o musical "Jesus Christ Superstar" venceu um prêmio Emmy no domingo (9) e deixou três homens mais felizes ainda: John Legend, o compositor Andrew Lloyd Webber e o letrista Tim Rice se juntaram ao time EGOT (artistas que já ganharam os quatro prêmios mais importantes do show biz americano, o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony). A peça ganhou na c...