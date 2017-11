Jogos Mortais volta em novo quebra-cabeça de mortes e caçada ao assassino

Um dos filmes do gênero de terror e suspense mais cativos da década, Jogos Mortais volta nesta quinta-feira (30) para as telonas em seu oitavo título. Dessa vez, não há como burlar as travessuras de Jigsaw, que prepara jogos da morte com pessoas que, de uma forma ou de outra, são testadas por um homem misterioso por trás da máscara de um cadavérico palhaço montado num triciclo. Dirigido pela dupla de diretores e irmãos Michael e Peter Spierig, agora, a produção pretende alavancar a sequência da franquia, que acabou se perdendo entre os fãs que acompanhavam os filmes.

Enquanto corpos surgem pela cidade, cada um encontrado de forma mais terrível que o outro, as evidências das investigações apontam para John Kramer, serial killer conhecido como Jigsaw que já está morto há mais de uma década. A suspeita é de que algum aprendiz assumiu os jogos mortais e pode ser, inclusive, alguém da própria investigação. Trata-se da primeira vez que os irmãos Spierig dirigem um filme da franquia, mas já têm experiência com o gênero do horror. Só até 2019, os cineastas esperam lançar mais dois longas-metragens: Winchester e O Predestinado.

Para a versão 2017, Jogos Mortais vem com uma roupagem mais obscura, de mistério e investigação de quem está por trás da máscara do assassino. Os diretores também abusaram de efeitos típicos dos jogos de computador para compor a trilha sonora, a fotografia e direção de arte.

Sucesso de bilheteria, Jogos Mortais foi criado em 2004 por James Wan e Leigh Whannell e estrelado por Tobin Bell. O primeiro título foi filmado em apenas 18 dias e teve orçamento reduzido. Sua primeira exibição aconteceu no Festival Sundance de Cinema e, depois, explodiu em circuito comercial. Os títulos seguintes já não fizeram tanto estardalhaço quanto o primeiro. Há ainda um projeto de mais duas continuações para até 2020.