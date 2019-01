Magazine Joelma dá tapa em segurança e chama fã 'invasor' para dançar no palco; veja vídeo Os dois dançaram juntos, se abraçaram e receberam aplausos do público que acompanhava o show da cantora em Manaus, no Amazonas

Que a cantora Joelma exala carisma e desperta a paixão de seus fãs é fácil de perceber. Em show realizado no réveillon de Manaus, capital do Amazonas, na última segunda-feira (31), a artista deu mais uma mostra de como gosta de estar próxima de seu público. Enquanto cantava a música "Dançando Calypso", onde rememora seus anos no comando da banda Calypso, Joelma viu um...