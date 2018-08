Magazine João Nogueira, filho de Geraldinho, contará causos no Encontro & Contos João, herdou do pai o talento para contar histórias. Ele é uma das atrações do Festival Encontro & Contos, e se apresenta sábado (25), a partir das 20 horas, no Cabaret Voltaire

No meio de uma risada fácil, ele jura que quase tudo é verdade. Uma vez uma onça quase pegou sua mulher e ele lutou com o animal. Em outra ocasião, um boi virou uma fera e se tornou o guardião do sítio. A voz, o sorriso e a simplicidade lembram muito o pai. João Nogueira, de 70 anos, é filho de Geraldinho Nogueira, o contador de causos mais famoso que Goiás já...