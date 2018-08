Magazine João Bosco & Vinícius são atração no projeto A Casa Dupla divide a noite com Diego & Victor Hugo no complexo de entretenimento

A festa é sertaneja neste sábado (25), a partir das 22 horas, no projeto A Casa. A atração destaque da noite é a dupla João Bosco & Vinícius. No show, fãs poderão ouvir sucessos do projeto digital Segura Maracajú, lançado no início deste ano, além das canções que colocaram a dupla no topo da carreira musical. Diego & Victor Hugo completam a lista musical do s...