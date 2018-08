Magazine Jim Carrey desabafa que queria 'destruir' Hollywood O ator explicou que estava cansado da indústria cinematográfica

Em tom de desabafo, Jim Carrey justificou o afastamento dele de Hollywood. "Não queria mais ficar no ramo. Não gostava da maneira com que empresas estavam tomando o controle de tudo", revela. À revista, Jim Carrey também fala sobre luto. A ex-namorada dele cometeu suicídio em 2015. "Enfrentei uma enorme perda. Agora entendo como a correnteza do lut...