Jessica Chastain mostra seus truques em A Grande Jogada

A atriz Jessica Chastain volta às telonas na pele da trambiqueira Molly Bloom no filme A Grande Jogada, que entra hoje em circuito comercial. Baseado numa história real, a produção acompanha a história da garota que, após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos, decide tirar um ano de folga dos estudos e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles. Lá, conhece Dean Keith (Jeremy Strong), um produtor de cinema que a contrata como assistente. Logo, Molly passa a coordenar jogos de cartas clandestinos, organizados por Dean, que conta com clientes muito ricos e famosos.

Como um jogo de cartas marcadas, A Grande Jogada é dirigido por Aaron Sorkin, o mesmo diretor de The Newsroom (2013) e O Homem que Mudou o Jogo (2012) e que assina o roteiro do sucesso de A Rede Social (2010), que levou o Oscar de melhor direção. O longa que estreia hoje revela o fascínio com o ambiente de luxo e a possibilidade de enriquecer facilmente. A esperta Molly presta atenção nos detalhes para que ela própria possa organizar jogos do mesmo tipo.

Com diálogos rápidos e espertos, recheados de informações significativas disparadas por segundos, o roteiro do filme dá pistas sobre os desdobramentos da história. O destaque fica por conta de Jessica Chastain, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Histórias Cruzadas (2011), do diretor Tate Taylor, e protagonizou o sucesso de bilheteria Interestelar (2014), de Christopher Nolan.