Jerry Smith está de volta à cena goianiense

O funkeiro Jerry Smith volta a Goiânia e faz show na noite desta quarta-feira, a partir das 22h30, na Santafé Hall. O baiano traz no repertório um esquenta para a folia, às vésperas do carnaval, misturando funk, sertanejo e outros ritmos dançantes. A noite será completa ainda pelo sertanejo da dupla Ivan & Alexandre.

Conhecido pelos hits Na Onda do Beat e Pode Se Soltar, Jerry Smith é tido um dos nomes de estaque da nova geração do funk. Seu primeiro grande sucesso foi Bumbum Granada, hit foi feito em parceria com o MC Zaac, que conta com mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. Jerry Smith, que na carteira de identidade se chama Rodrigo, diz sempre gostou de pagode. Mas ao se mudar para São Paulo acabou se apaixonando pelo funk.

Após a opção pela carreira solo – antes de cantar só, fazia parte da dupla MC Zaac & Jerry – e após o sucesso com o funk, o jovem faz planos para além da música. Além da carreira musical, também está investindo em cursos de interpretação, em busca do objetivo de atuar, algo que já experimentou em clipes musicais feitos ao lado de nomes fortes do gênero, como o produtor KondZilla.

SERVIÇO

Show: Jerry Smith e Ivan & Alexandre

Data: Quarta-feira, a partir das 22h30

Local: Santafé Hall (Av. 136, nº 222, Setor Marista)

Ingresso: com nome na lista, até 23h30 ou até os 200 primeiros – R$ 40 (homem) e gratuito (mulher); R$ 40 (mulher) e R$ 70 (homem), sem nome na lista. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda

Informações: 3945-7980