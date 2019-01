Magazine Jenifer ganha concorrente de peso na disputa pelo hit do verão

Demorou, mas apareceu a grande concorrente de Jenifer para ser o hit do verão. A música Piscininha, Amor, do músico baiano Whadi Gama, de 17 anos, virou sucesso nas redes sociais e caiu no gosto de celebridades, como o craque Neymar, o surfista Gabriel Medina e Anitta. A letra surgiu de uma brincadeira. O lateral-esquerdo do Cruzeiro Egídio postou um vídeo com a esposa ...